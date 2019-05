La temporada de platja a Palma comença aquest dimecres amb els serveis habituals de vigilància i socorrisme

Publicado 30/4/2019 12:51:39 CET

La temporada de platja a Palma començarà aquest dimecres, 1 de maig, amb els serveis habituals de vigilància i socorrisme en franges horàries determinades, ha informat Cort en un comunicat.

En termes més concrets, les platges de Palma i les cinc del litoral del municipi disposaran d'un socorrista i d'una torre de vigilància amb la seva respectiva bandera que informarà sobre les condicions meteorològiques o altres circumstàncies que puguin alterar la seguretat en el bany.

A més, el servei comptarà amb altres elements de suport per garantir la seguretat dels usuaris de la platja com, per exemple, embarcacions, lloc de socors i ambulància pròpia, entre uns altres.

Pel que fa a els horaris, les platges de Cala Major, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància i Platja de Palma estaran vigilades entre les 11.00 hores i les 18.00 hores fins al 15 de juny, el mateix horari que hi haurà del 16 de setembre i al 31 d'octubre, encara que Cala Major allargarà fins a les 19.00 hores.

No obstant això, en el període comprès entre el 16 de juny i 15 de setembre els serveis de vigilància seran de 10.00 hores a 19.00 hores, i Cala Major fins a les 19.30 hores.

Totes aquestes platges, tal com estableix la legislació, compten amb el seu corresponent Pla de Salvament, amb indicació de tots els elements de seguretat necessaris, procediment de vigilància, infraestructures de serveis, material de rescat i autoprotecció, pla d'evacuació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN EL BANY

A més, a partir de dia 1 de juny aquestes platges comptaran amb serveis d'assistència per banyar-se amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat i que qualsevol persona pugui gaudir de la platja.

Les cinc platges estan adaptades amb passarel·les d'accés, cadires adaptades al bany, plataforma de repòs, zona abalisada de seguretat per al bany assistit, socorrista de suport i crosses d'ajuda a la mobilitat, entre uns altres, "sempre dins de l'horari de prestació de serveis".

A més d'aquestes cinc platges, a Palma hi ha set zones de banys catalogades, que no compten amb serveis fixos ni vigilància continuada, però sí disposen d'un servei de vigilància dinàmica i un procediment d'emergència i evacuació.