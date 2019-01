Terraferrida critica que Medi Ambient "en lloc de protegir" els boscos de ribera "els destrossi"

Publicado 11/1/2019 18:16:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'associació Terraferrida ha criticat que les tasques de neteja de la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca "en lloc de protegir" els boscos de ribera "els destrossi".

Segons ha informat l'associació, veïns de la zona de Sa Vall (Manacor) es van posar en contacte amb ells per denunciar que els estaven "arrasant" boscos de ribera en el torrent de Rieró de Na Borges, a Petra.

D'altra banda, altres persones els van alertar sobre el que és, al seu entendre, una altra "neteja salvatge" en el Torrent de Na Borges, a Santa Margalida.

En aquest sentit, han apuntat que des de Terraferrida han visitat aquestes zones i han detallat que han localitzat "desenes i desenes d'arbres tallats, arrabassats i ferits" en els torrents.

Per això, han considerat que és "desalentador" que la Conselleria no supervisi uns treballs "tan agressius" o "els deixin en mans de personal incompetent", i han afegit que "no poden excusar-se darrere de les torrentades".

En aquest sentit, han demanat a la Conselleria que pari les neteges amb maquinària i cessi els responsables de la "destrossa" dels boscos. Així mateix, han demanat una gestió urbanística "coherent" amb les àrees de crescuda dels llits dels torrents i de les zones inundables.