Un total de 26 vehicles són retirats d'aparcaments d'Eivissa per estar abandonats o sense documentació

Publicado 3/6/2019 17:37:40 CET

EIVISSA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Local d'Eivissa ha retirat un total de 26 vehicles d'estacionaments dissuasius del municipi, segons ha informat l'Ajuntament aquest dilluns.

Els vehicles han estat retirats per estar abandonats o per falta de documentació. Del total de turismes retirats, vuit van ser portats al dipòsit en execució d'una ordre vigent de precinte; 17 no tenien segur i tres estaven abandonats, entre altres causes.

L'operatiu, ha informat el Consistori, forma part del pla per alliberar el màxim de places d'aparcament de cara a la temporada alta, centrant-se en els turismes abandonats o que no tenen la documentació en regla.

Durant aquesta acció, van ser controlats 426 turismes, 18 motos i 48 furgonetes.