Tres busos del TIB circulen aquesta setmana amb el llaç morat amb motiu del Dia Internacional de la Dona

Publicado 6/3/2019 15:03:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Març (EUROPA PRESS) -

Tres busos del Transport dels Illes Balears (TIB), concretament els que circulen per les zones de Can Picafort i Inca (L390), Sóller i Valldemossa (L210) i Port de Sóller (L211), circulen aquesta setmana amb el llaç morat, per difondre el missatge d'apoderament femení i conscienciar sobre la importància de la igualtat d'oportunitats en sectors tradicionalment masculins com és el del transport.

Segons ha informat la Conselleria de Territori en un comunicat, des del Consorci de Transports s'estableixen mesures per fomentar la igualtat. D'aquesta manera s'han inclòs clàusules socials relacionades amb perspectiva de gènere en el concurs actual de les noves concessions.

En concret, es tracta de garantir publicitat no sexista i mesures que vetllin per la igualtat en l'accés al treball, a la retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció de l'assetjament sexual en el treball o a establir mesures que afavoreixin la conciliació amb la vida familiar.

D'altra banda, Consorci de Transports de Mallorca té un conveni de col·laboració amb IBdona que recull una sèrie de mesures relacionades amb el transport públic interurbà. Una de les principals mesures és la que les dones víctimes de violència de gènere es beneficien des del passat 2 de juliol de descomptes en els viatges del transport públic interurbà, en bus, tren i metre.

La concessionària Arriva, que gestiona els autobusos que porten el llaç, ha destacat la promoció de la dones en els llocs de representació i direcció de les companyies, la conciliació laboral, el desenvolupament de programes de formació i l'establiment de sancions a la discriminació laboral en la seva empresa.