El TSJIB desconeix quan podrà entrar en funcionament el nou edifici de jutjats d'Eivissa

Publicado 10/6/2019 14:04:19 CET

Terrasa no ha pogut obtenir del Ministeri de Justícia "informació concreta"

EIVISSA, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

El president del Tribunal Superior de Justícia de Balears, Antoni Terrasa, no ha pogut precisar quan entrarà en funcionament el nou edifici de jutjats d'Eivissa, després de l'incendi que el gener passat va destruir l'antiga seu judicial.

Segons ha destacat en roda de premsa, no ha pogut obtenir del Ministeri de Justícia "informació concreta" sobre aquesta qüestió perquè dependrà del final de les obres.

El president ha comprovat 'in situ' la situació de les dependències judicials que, de manera provisional, s'han instal·lat en diferents espais.

Entre altres novetats, ha avançat que el 2 de juliol començaran a celebrar-se judicis immediats per delictes menors, després que la Junta Electoral hagi finalitzat la seva tasca i es disposi d'un espai més a l'edifici del Cetis.

Terrasa ha explicat que es mantindrà per al jutjat de primera instància d'Eivissa un reforç transversal engegat el 2018, ja què "segueixen sent necessaris nou jutjats de primera instància" i ha destacat que estan operatius tots els funcionaris dels jutjats d'instrucció.

Així mateix, ha confirmat que es mantenen els serveis de guàrdia i, en relació al de violència sobre la dona, el president ha detallat que ja pot dispensar un tracte reservat per a les víctimes, un fet que no havia estat possible en condicions adequades fins ara.

També s'han fet els primers passos per recuperar expedients afectats per l'incendi i així, a través d'un pla d'actuació, es tractarà de traslladar directament els expedients que puguin ser reconstruïts, procedint després al recompte de documents restaurats.