UGT vou "lenta" la millora de la qualitat de l'ocupació a Balears

Publicado 6/5/2019 13:28:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

UGT ha qualificat aquest dilluns de "lenta" la millora de la qualitat de l'ocupació que s'està desenvolupant en l'arxipèlag, si bé ha considerat "positiu" el descens de l'atur interanual en el mes d'abril i l'augment del nombre de cotitzadors.

Així ho ha exposat el sindicat en un comunicat, en el qual recull les dades d'atur i afiliació d'abril, que reflecteixen una caiguda d'atur d'un 1,96 per cent pel que fa al mateix mes de l'any passat, un augment de l'afiliació d'un 2,62 per cent i un descens de la contractació d'un 0,33 per cent.

La secretària d'Acció Sindical i Comunicació d'UGT Balears, Ana Landero, ha subratllat que els nombres són "bons" perquè el "fort descens de l'atur mensual, fruit de l'inici de la temporada, s'uneix la caiguda de l'atur en termes interanuals i l'augment de l'afiliació a la Seguretat Social".

"LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA HAURIA DE SER LA NORMA"

"Balears continua creant ocupació", ha recalcat Landero, qui ha atribuït la "petita" baixada de la contractació d'abril en relació amb fa un any a l'augment "gradual" de la contractació indefinida, que "ha augmentat un 4 per cent en l'últim any, mentre que la temporal ha descendit un 1,25 per cent", ha explicat.

Així i tot, la secretària d'Acció Sindical ha afegit que, encara que és cert que la qualitat de l'ocupació en l'arxipèlag "va millorant", això està ocorrent "de manera molt lenta" i a través de la figura del fix discontinu. Al seu semblar, "la contractació indefinida hauria de ser la norma" i l'escenari "desitjable" seria que l'economia de Balears fos "capaç" de generar "ocupació fixa de tot l'any".