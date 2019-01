Unes 118 persones han canviat el seu nom en raó de gènere en la targeta ciutadana des de l'aprovació de la Llei LGTBI

Publicado 2/1/2019 12:33:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 118 persones transexuals han canviat el nom que figura en la seva targeta sanitària a fi que la seva identificació sanitària estigui d'acord amb la seva identitat de gènere.

Segons ha informat Presidència en un comunicat, a partir de l'aprovació de la Llei 8/2016 de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuales i intersexuales i per eradicar la LGTBI fòbia, el Servei de Salut disposa d'un circuit per reconèixer a les persones transexuals el dret a adequar el nom al gènere sentit en els documents identificatius i en els registres que depenen d'ells.

Aquesta iniciativa afecta a la targeta sanitària (o el document d'assistència sanitària equivalent) i als registres clínics. D'aquesta manera, les persones interessades poden sol·licitar el canvi de nom en la targeta sanitària tant als seus centres de salut com en els Serveis Centrals del Servei de Salut.

En els casos dels menors d'edat, han de comptar amb l'autorització del pare, de la mare o del tutor legal. Aquesta iniciativa s'emmarca en les polítiques del Govern per garantir els drets de lesbianes, gais, transexual, bisexuales i intersexuales (LGTBI).

De fet, la Llei 8/2016 estableix que les administracions públiques de Balears han de vetllar, en qualsevol dels seus procediments, perquè les persones siguin tractades en qualsevol àmbit públic pel nom que les representa i pel gènere amb el qual s'identifiquen, i que l'àmbit sanitari proporcionarà una identitat sanitària conforme a la identitat social.