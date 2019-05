Unidas Podemos proposa fomentar l'ús de la bicicleta a Palma amb aparcaments tancats i vigilats a cada barri

Publicado 23/5/2019 11:11:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El candidat d'Unidas Podemos a la batlia de Palma, Alberto Jarabo, ha assegurat que si governa fomentarà l'ús de la bicicleta a Palma amb aparcaments tancats i vigilats a cada barri de la ciutat.

Segons han explicat des de la formació en un comunicat, les mesures de mobilitat d'Unidas Podemos pretenen promoure "una Palma més verda" que faci front "al canvi climàtic, amb més transport públic i guanyant espai al cotxe".

"La mobilitat és un dels principals problemes de la nostra ciutat per la densitat del trànsit i la dificultat dels accessos a Palma, un bon servei de transport públic, per tant, és imprescindible per mantenir les activitats diàries", han argumentat.

Més concretament, han explicat que "continuaran amb l'extensió dels carrils bici a tota la ciutat" i, així mateix, milloraran la connectivitat, revisant també els punts de conflicte de les bicicletes amb el trànsit rodat i els vianants.

En relació a l'Empresa Municipal de Transport (EMT), es milloraran els punts de recàrrega de la targeta ciutadana i s'habilitarà la recàrrega per Internet. També prometen incrementar freqüències, especialment de les línies radials que connecten amb la perifèria.

Pel que fa a benestar animal, han explicat que promouran convenis amb veterinaris perquè, des de l'Ajuntament, "es pugui facilitar l'assistència necessària a ciutadans amb pocs recursos per als seus animals en cas de necessitat".

A més, invertiran "significativament" en campanyes d'esterilització, xip, vacunes, i impulsaran la creació d'un Comitè de Protecció Animal per vetllar pel compliment de les normatives municipals i proposar noves directives de protecció.