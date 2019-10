Unides Podem creu que la sentència és "desmesurada" i que "no aprofundeix en el fons del conflicte"

Publicado 14/10/2019 16:49:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'Unides Podem en el Parlament balear, Alejandro López, ha expressat aquest dilluns que la sentència del 'Procés' --que condemna als acusats a penes de fins el 13 anys de presó-- és "desmesurada" i que "no aprofundeix en el fons del conflicte".

Així ho ha manifestat el portaveu de la coalició en una roda de premsa en el Parlament, on ha argumentat que en els fets que es jutgen "no va haver-hi violència", per la qual cosa la seva formació aposta per "fomentar el diàleg" i abordar el conflicte "de forma política".

No obstant això, ha esmentat que "tothom ha de respectar la llei i assumir la sentència". "Hi ha una ferida emocional, que la irresponsabilitat d'alguns partits polítics ha agreujat. Sens dubte, cal tenir altura política i responsabilitat, sobretot en qüestions que afecten tants milions de persones, toca intentar reparar els ponts que s'han anat trencant en aquests últims temps", ha afegit el diputat criticant "l'ús del judici de forma política".

"Des d'Unides Podem intentarem contribuir a fomentar el diàleg, enfront de la irresponsabilitat de les dretes, i d'un PSOE sembrant el dubte sobre l'aplicació del 155 a Catalunya de manera irresponsable i electoralista", ha finalitzat.

POSSIBLE VULNERACIÓ DE LA LLEI DE TOROS

D'altra banda, López ha condemnat una possible vulneració de la llei de toros 'a la Balear' aquest cap de setmana durant una correguda a Inca, respecte a les mesures de control antidopatge i l'entrada de menors a l'espectacle.

"Segons hem pogut veure en premsa, a la correguda de toros que es va celebrar a Inca es podrien haver comès nombroses irregularitats, l'incompliment del reglament i una possible vulneració de la llei que regula els espectacles taurins i la protecció d'animals a Balears", ha dit.

Així mateix, ha recalcat que "algunes de les suposades irregularitats podrien ser la falta de realització dels controls anti-dopatge a toros i toreros, ja que segons un propi torero va admetre, no s'havien realitzat".

Respecte a l'entrada d'una menor en la correguda, López ha dit que "la infracció aquesta catalogada de molt greu i podria implicar una multa de fins el 100 mil euros". Per això, Unides Podem, ha dit, "investigarà tot l'ocorregut i demanarà màxima responsabilitat als organitzadors i als responsables de vetllar pel compliment de la llei en aquests espectacles", ha afegit.

"Aquest tipus d'actes són una vergonya, plasmen dos models d'Espanya, una Espanya de la barbàrie, del gaudi del sofriment, una Espanya en blanc i negre que la majoria volem oblidar, enfront d'una Espanya de futur, una Espanya empàtica, sensible amb el qual ens envolta i respectuosa amb la vida", ha sentenciat López.

REGULACIÓ DELS PREUS DEL LLOGUER I AMPLIACIÓ DEL CONCEPTE DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

D'altra banda, Unides Podem ha registrat aquest dilluns una sèrie d'iniciatives en format Proposicions No de Llei relatives a l'habitatge i als tractats internacionals.

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari, Esperança Sans, ha explicat que amb la PNL d'habitatge que ha treballat la diputada Gloria Santiago, insten el Govern balear "que demani al Govern en funcions la modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans perquè les Comunitats Autònomes puguin regular els preus dels lloguers".

"Volem destacar que l'emergència habitacional és un fet dramàtic a Balears. Eivissa, en concret, és el territori on hi ha més dificultat d'accés a un habitatge, on els preus són més cars i la situació és coneguda en tot l'estat espanyol", ha afegit.

Per això, ha dit, "instem el Govern al fet que estableixi amb la major celeritat un mecanisme que permeti la concessió d'ajudes de lloguer a les famílies que no complien el criteri de rendes mínimes recollit en la convocatòria de 2018".

D'altra banda, Sans ha informat que s'ha presentat una altra PNL, signada amb els grups del pacte sobre la condemna contra la violència masclista i ha asseverat que Unides Podem ha inclòs el punt que el Parlament balear insta el Govern de l'Estat a ampliar el concepte legal de violència de gènere promovent la modificació de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

En aquest sentit, la diputada ha dit que "per incloure tots els actes de violència basats en el gènere que impliquen o poden implicar per a les dones danys o sofriments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les amenaces de realitzar aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, en la vida pública o privada, de conformitat amb el que es disposa pel Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l'11 de maig de 2011".