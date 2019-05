Unides Podem dóna el tret de sortida a la campanya electoral a Palma sota el lema "la vida al centre"

Publicado 9/5/2019 18:48:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -

Els candidats d''Unides Podem' han donat aquest dijous el tret de sortida a la campanya electoral de cara als comicis autonòmics, insulars i municipals del 26 de maig sota el lema 'La vida al centre' durant un acte celebrat aquesta tarda a Palma.

El candidat de la formació morada a la presidència del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha subratllat que 'Unides Podem' "vol presidir l'Executiu autonòmic" per "garantir els drets de totes les persones". "Som l'única garantia que a Balears hi hagi, per primera vegada, un govern veritablement progressista", ha expressat.

Per la seva banda, la candidata d'Unides Podem al Consell de Mallorca, Aurora Ribot, ha posat el focus en la necessitat de "canvi" en relació al model productiu i la sobirania energètica mentre que el candidat de la formació morada a Cort, Alberto Jarabo, ha instat la mobilització de l'electorat ja que "no es poden relaxar".

"El dia 26 només hi ha dues possibilitats: un govern de dretes encapçalat per Fulgencio 'Trump' o un govern progressista", ha resolt.