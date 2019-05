'Unides Podem' reafirma a Felanitx la seva aposta pel producte local

Publicado 12/5/2019 14:42:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat d''Unides Podem' al Parlament, Juan Pedro Yllanes, ha reafirmat aquest diumenge durant la Fira de Maig de Felanitx "l'aposta" de la formació morada pel producte local, el sector primari i la petita i mitjana empresa.

"Volem fer una aposta molt forta pel producte local, el sector primari i la petita i mitjana empresa. És el producte que volem que es vengui a les grans cadenes hoteleres. Hem aprovat el Règim Especial Agrari al que, sorprenentment, el PSOE no va recolzar i es va abstenir en la seva votació", ha manifestat Yllanes, qui ha estat acompanyat per la candidata d''Unides Podem' al Consell, Aurora Ribot, així com pel candidat a l'Ajuntament de Felanitx, Baltasar Picornell.

Per la seva banda, Ribot ha assegurat que les institucions han d'incentivar el consum de producte local i de proximitat. "Al Consell ja hem començat a posar fre a grans centres comercials de Balears a través de l'aprovació del Pla d'Equipaments Comercials de Mallorca", ha recordat.

Finalment, Picornell ha reiterat la "aposta ferma" d'Unides Podem pel mercat de Felantix en ser "el motor" de l'economia del municipi.