Uns 40 taxistes assisteixen al curs de seguretat per a taxistes impartit per la Policia Local de Palma

Publicado 18/1/2019 13:57:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Gen. (EUROPA PRESS) -

Uns 40 taxistes van assistir el dijous al curs de seguretat per a taxistes impartit per la Policia Local de Palma a les instal·lacions del cos amb l'objectiu de "dotar als professionals del taxi d'eines bàsiques per enfrontar-se a situacions agressives per part dels seus clients".

Segons ha informat Cort en un comunicat, el seminari, que consta de dues hores de durada, ha comptat amb el psicòleg de l'Àrea de Seguretat Ciutadana per introduir als assistents a "comportaments que poden reduir el perill de ser agredits".

A la segona hora, més pràctica, dos agents, experts en defensa personal, van explicar tàctiques bàsiques per actuar als primers moments d'una agressió. Aquests seminaris podran tenir continuïtat en el cas que els taxistes així ho sol·licitin.