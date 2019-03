El vaixell 'Alan Kurdi' torna al port de Palma a causa del mal temps i espera anar al Mediterrani Central en 10 dies

Publicado 6/3/2019 13:39:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Març (EUROPA PRESS) -

El vaixell de rescat 'Alan Kurdi', de l'ONG alemanya Sea-Eye, ha tornat aquest dimecres a les 08.00 hores al Dic de l'Oest del port Palma a causa del mal temps en les aigües del Mediterrani Central i han avançat que esperen poder tornar a la zona de cerca i rescat (Zona SAR) a la recerca de 'dinguis' (embarcacions de migrants) "en deu dies", aproximadament.

Així han informat fonts de la tripulació del buc en declaracions a Europa Press, els qui han detallat que la tripulació, integrada per 20 persones entre professionals i voluntaris, han registrat tres tempestes fortes durant la seva missió en aigües internacionals del Mediterrani Central.

El 15 de febrer la tripulació de l''Alan Kurdi' va salpar del port de Palma cap a la zona SAR, situada unes 24 milles nàutiques de les costes de Líbia, lloc al qual va arribar després de 6 dies d'intensa travessia. El vaixell va estar treballant en tasques de cerca i rescat de 'dinguis' durant dos dies fins que una forta tempesta va obligar la tripulació a protegir-se durant tres dies en la costa de Tunísia.

Quan les condicions meteorològiques ho van permetre, el vaixell de rescat va tornar a la zona TSAR sent conscient que hi havia mala mar per continuar les tasques de salvament durant un dia i mig sense observar cap embarcació en perill.

A causa de les dures condicions meteorològiques registrades en el Mediterrani durant els mesos d'hivern, la tripulació va decidir tornar novament al port de Palma, en el qual han atracat aquest dimecres a primera hora del matí.

Des de ProEmAid, una de les organitzacions sense ànim de lucre (ONG) participants en la missió de rescat del buc 'Alan Kurdi', han assegurat que la intenció és tornar a la zona SAR del Mediterrani Central en "uns deu dies", aproximadament, amb una nova tripulació.

"En el Mediterrani Central hi ha milles i milles d'aigua en les quals no hi ha embarcacions de rescat", han destacat membres de la tripulació, qui han recordat que el buc de rescat Sea Watch, bloquejat des de fa més d'un mes a Itàlia, ha solucionat la seva situació i podrà sumar-se, en aproximadament un mes, a les tasques de cerca i rescat de migrants en aigües del Mediterrani.