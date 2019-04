'Veus progressistes' proposa mesures contra "el frau fiscal" per "recuperar els 70.000 milions robats anualment"

Publicado 10/4/2019 12:56:31 CET

'Veus progressistes' ha presentat aquest dimecres mesures contra "el frau fiscal" a l'Estat amb les quals poder "recuperar els 70.000 milions d'euros" que, segons ha explicat el candidat de 'Veus progressistes' al Congrés, Guillem Balboa, "els defraudadors que evadeixen impostos roben cada any a Hisenda" i, en aquest sentit, ha proposat, per exemple, incrementar en un mínim de 5.000 empleats públics els efectius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i fer-ho de forma proporcional en la de les Illes".

Així ho ha manifestat en roda de premsa, juntament amb la candidata de la coalició al Senat per a Mallorca, Rosa Cursach, qui ha afegit que, en aquest sentit, aquest frau és "un dels principals frens al creixement de l'economia en l'Estat" i ha sostingut que, a nivell nacional, hi ha un 20 per cent d'economia submergida, "amb casos frau i evasió de petit a gran escala, des d'empreses fins a esportistes d'alt nivell".