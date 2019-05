Víctima de maltractament: "Tinc el temps que trigui el meu pare a sortir de la presó i em trobi"

Publicado 28/5/2019 12:56:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

Un dels fills d'un home acusat per maltractaments ha dit aquest dimarts, durant la seva declaració com a testimoni, que està convençut que tant a ell, com al seu germà i a la seva mare els queda el temps de vida que trigui el seu pare a sortir de la presó i els trobi. "Si em queden cinc o deu anys els viuré al màxim", ha dit.

La Fiscalia demana a l'acusat una pena total de 21 anys de presó per aquests fets que van ocórrer almenys entre 2003 i desembre de 2017. El judici s'està celebrant des d'aquest dilluns a la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears.