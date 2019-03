Vidal diu que "s'han fet avanços significatius" a Medi Ambient i que si torna el PP "seria un pas enrere"

Publicado 26/3/2019 10:15:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha dit aquest dimarts que "s'han fet avanços significatius" a la seva Conselleria i, en aquest sentit, "s'han complert tots els objectius" i, així mateix, ha esperat que "no torni el PP" a liderar l'Executiu autonòmic perquè, si fos així, "seria un pas enrere".

Així ho ha manifestat Vidal durant el ple d'aquest dimarts, on ha afegit que "caldria valorar d'on es ve" i ha recordat que a la passada legislatura va haver-hi "acomiadaments de l'Ibanat", per exemple, i ha apuntat que en aquesta, en canvi, s'ha incrementat la plantilla, s'ha ampliat la campanya d'incendis, s'han impulsat les reserves marines, s'ha millorat la pesca sostenible i també ha fet referència a la Llei Agrària, "pensada per tots i no per a alguns", entre altres aspectes.

Així mateix, ha recordat l'aprovació de l'ampliació dels límits del parc nacional marítim-terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, incorporant 80.779 noves hectàrees d'espais marins i, d'aquesta manera, la superfície total del parc passarà de les 10.021 hectàrees actuals a les 90.800, convertint-se al major parc nacional marí del Mediterrani occidental.

Vidal ha respost així la pregunta del diputat 'popular' Miquel Vidal sobre si considera que s'han complert amb els objectius en relació al seu sector i ha apuntat que, a parer seu, en la vida política "no és com ho ha dibuixat" i "no ho veu de la mateixa manera".