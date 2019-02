Vidal persegueix "el màxim consens" en l'aprovació del Pla d'ordenació de recursos naturals d'Es Trenc

Publicado 12/2/2019 10:16:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha assenyalat la importància d'aconseguir "el màxim consens" en l'aprovació del Pla d'ordenació de recursos naturals del Parc Natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos.

"El 1991 aquest Parlament va aprovar un mandat que no es va complir fins el 2007 i ens sentim orgullosos de complir-ho, pel qual hem treballat des del primer moment per solucionar aquesta situació", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Vidal ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada de Cs Olga Ballester sobre la data d'aprovació del Pla d'ordenació de recursos naturals del Parc Natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos.

Així mateix, el conseller ha insistit que des del Govern s'està treballant per millorar la gestió pública d'aquests recursos naturals, per replantar les zones impactades i per seguir avançant en la conservació de l'espai.

"El més important serà aconseguir aquest consens en la ciutadania, l'avanç en la gestió de l'ús públic farà que sigui un espai molt millor. Acceptem els reptes i els fem visibles", ha conclòs.