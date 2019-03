Vidal recorda que el Govern ha invertit prop de 50 milions d'euros per garantir el subministrament d'aigua potable

Publicado 12/3/2019 10:15:24 CET

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha assenyalat que aquest Govern ha invertit, des de principis de legislatura, prop de 50 milions d'euros amb l'objectiu de "garantir el subministrament d'aigua potable" als ciutadans de Balears.

"Vostès solament se'n recorden de polítiques d'aigua quan hi ha una sequera extrema, quan estan en l'oposició o quan no governen", ha explicat en el ple d'aquest dimarts, en resposta a la pregunta del diputat 'popular' Miquel Vidal sobre com ha garantit el Govern el subministrament d'aigua potable.

Així mateix, el conseller ha recordat que "s'ha ampliat la dessaladora de Formentera", on també s'ha aconseguit "un nou dispositiu en licitació". A Eivissa, s'han ampliat "les dispensadores per a camions i s'han impulsat solucions a la sequera" que sofria l'Illa.

A més, ha subratllat que a Mallorca s'han "millorat els dispositius", a més de "posar en marxa les dessaladores d'Andratx i Alcúdia, ampliant la xarxa d'aigua potable i licitant connexions com la de Maria-Petra i millorant l'aigua de Sóller".