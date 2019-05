La xarxa Som Llevant Sud organitza aquest divendres la II Fira Som Llevant en el Museu Krekovic de Palma

Publicado 9/5/2019 19:30:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -

La xarxa socio-educativa Llevant - Sud organitza aquest divendres la II edició de la Fira Som Llevant Palma, que tindrà lloc entre les 10.00 hores i les 13.00 hores al parc Museu Krekovic de Palma i comptarà amb tallers de màgia i dansa, esports, jocs, tallers i un concurs per escollir el logotip de Som Llevant Palma, segons ha informat Cort en una nota.

Un total de 16 entitats han organitzat la trobada. Es tracta d'Ajuda en Acció, la biblioteca infantil Nou Llevant, Caritas, CEIP-IES Pintor Joan Miró, CEIP Camilo J. Cela, CEIP Alexandre Rosselló, el centre de salut Emili Darder, CMSS Llevant Sud, la Fundació Rafel Nadal, la Fundació Patronat Obrer de Sant Josep, IES Antoni Maura, IES Francesc de Borja Moll, IES Aurora Picornell, el Museu Krekovic, el programa Escoles Obertes i el Servei de Dinamització Jove Dinamo.

Cal recordar que la xarxa socioeducativa Llevant Sud es va constituir el 2011 com un espai de trobada dels diferents recursos dirigits a la infància i joventut del sector per coordinar esforços en la promoció d'activitats conjuntes per millorar la qualitat de vida de joves i famílies.