Las 12 nuevas viviendas de protección pública de Artà se destinarán a jóvenes con al menos 15 años de residencia

Render de la futura promoción de vivienda protegida de Artà. - CAIB

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La futura promoción de 12 viviendas de protección pública de Artà se destinarán de forma preferente a jóvenes menores de 35 años y se requerirá un mínimo de 15 años de residencia en el municipio para acceder a ellas.

La promoción estará ubicada en la calle Ciutat, en un solar de 761 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Artà, y será la segunda en régimen de alquiler que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) pone en marcha en la localidad.

La última promoción fue un proyecto de dos viviendas iniciado la anterior legislatura y que se ha finalizado y entregado durante este mandato. En la actualidad, el Ibavi gestiona nueve viviendas en Artà y, con estas 12 nuevas, pasaría a contar con 21.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, una de las nuevas viviendas estará adaptada para personas con discapacidad y la promoción contará con un aparcamiento con 12 plazas.

La superficie construida máxima será de 1.522 metros cuadrados, distribuidos en planta baja y primera y segunda planta. La promoción contará con cuatro viviendas de 42 metros cuadrados y un dormitorio, seis de entre 52 y 59 metros cuadrados y dos dormitorios y dos de 82 metros cuadrados con tres dormitorios. El presupuesto previsto es de 2,9 millones de euros.

La idea es que esta promoción pueda beneficiarse del procedimiento incorporado por el Govern en la ley de proyectos residenciales estratégicos. Esta norma permite que las promociones de vivienda pública puedan ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, acortando así los plazos de tramitación entre uno y tres años.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el alcalde de Artà, Manuel Galán, y el gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela, han presentado este jueves el proyecto técnico de la nueva promoción.

Esta, ha apuntado el conseller, forma parte del plan de choque para facilitar vivienda asequible a residentes en las islas, que tiene entre sus ejes principales la promoción pública.

Hasta ahora, el Ibavi ha impulsado 48 promociones en todas las islas que suman más de 1.230 viviendas públicas y prevé continuar aumentando esta cifra mediante nuevos acuerdos con distintos ayuntamientos.