Unos 125 estudiantes de FP y cursos profesionales intentarán responder a varios retos planteados por empresas en un día

Alumnos reunidos por la segunda edición de la Hackathon Innova FP en Muro. - CONSELLERIA DE EDUACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 125 alumnos de FP, certificados de profesionalidad y cursos de especialización de Baleares participarán en la segunda edición Hackathon Innova FP, en la que tendrán que responder a algunos problemas que les planteen cinco empresas en 24 horas.

Se trata de estudiantes de diez familias profesionales, procedentes de 27 centros de formación profesional de Baleares --20 de Mallorca, tres de Menorca, dos de Eivissa, uno de Formentera y el Instituto de Enseñanza a Distancia de Baleares (Iedib), que han comenzado este jueves esta competición en el hotel Playa Garden Selection & Spa, en Platges de Muro.

En un comunicado, la Conselleria de Educación y Universidades ha indicado que ha sido impulsado este evento a través del Centro de Formación, Innovación y Desarrollo de FP y entre este jueves y viernes los alumnos trabajarán en equipos de cinco personas con el apoyo de un profesor mentor.

El objetivo del Hackathon Innova FP es que el alumnado se enfrente a retos reales planteados por empresas del tejido productivo de Baleares, para poner en práctica competencias como el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, la resolución de problemas y la aplicación de metodologías basadas en retos y en la innovación.

En esta edición, las empresas que plantean los retos son ASINEM, Wolters Kluwer, Polarier, el Clúster de Transició Ecològica y Garden Hotels Group. Cada una de estas entidades otorgará un premio de 1.000 euros al equipo ganador del reto correspondiente, como reconocimiento a las soluciones más innovadoras y viables desarrolladas por los estudiantes.

La inauguración del evento ha contado con la presencia de la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, que ha participado en el acto de bienvenida y ha animado al alumnado a aprovechar esta experiencia inmersiva y diferente del formato habitual del aula.

Esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco de las actuaciones de apoyo e impulso a la Formación Profesional. Además, el Hackathon cuenta con el patrocinio de BonGrup y con la colaboración del Ayuntamiento de Muro, que respalda el desarrollo de este proyecto de innovación educativa.