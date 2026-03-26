Unos 125 estudiantes de FP y cursos profesionales intentarán responder a varios retos planteados por empresas en un día

Alumnos reunidos por la segunda edición de la Hackathon Innova FP en Muro.
Alumnos reunidos por la segunda edición de la Hackathon Innova FP en Muro. - CONSELLERIA DE EDUACIÓN Y UNIVERSIDADES
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 26 marzo 2026 15:06
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PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 125 alumnos de FP, certificados de profesionalidad y cursos de especialización de Baleares participarán en la segunda edición Hackathon Innova FP, en la que tendrán que responder a algunos problemas que les planteen cinco empresas en 24 horas.

Se trata de estudiantes de diez familias profesionales, procedentes de 27 centros de formación profesional de Baleares --20 de Mallorca, tres de Menorca, dos de Eivissa, uno de Formentera y el Instituto de Enseñanza a Distancia de Baleares (Iedib), que han comenzado este jueves esta competición en el hotel Playa Garden Selection & Spa, en Platges de Muro.

En un comunicado, la Conselleria de Educación y Universidades ha indicado que ha sido impulsado este evento a través del Centro de Formación, Innovación y Desarrollo de FP y entre este jueves y viernes los alumnos trabajarán en equipos de cinco personas con el apoyo de un profesor mentor.

El objetivo del Hackathon Innova FP es que el alumnado se enfrente a retos reales planteados por empresas del tejido productivo de Baleares, para poner en práctica competencias como el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, la resolución de problemas y la aplicación de metodologías basadas en retos y en la innovación.

En esta edición, las empresas que plantean los retos son ASINEM, Wolters Kluwer, Polarier, el Clúster de Transició Ecològica y Garden Hotels Group. Cada una de estas entidades otorgará un premio de 1.000 euros al equipo ganador del reto correspondiente, como reconocimiento a las soluciones más innovadoras y viables desarrolladas por los estudiantes.

La inauguración del evento ha contado con la presencia de la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, que ha participado en el acto de bienvenida y ha animado al alumnado a aprovechar esta experiencia inmersiva y diferente del formato habitual del aula.

Esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco de las actuaciones de apoyo e impulso a la Formación Profesional. Además, el Hackathon cuenta con el patrocinio de BonGrup y con la colaboración del Ayuntamiento de Muro, que respalda el desarrollo de este proyecto de innovación educativa.

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