Unas 150 personas ensalzan en Palma la República y exigen a PP y Vox no derogar la Ley Balear de Memoria Democrática

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de unas 150 personas han ensalzado este domingo, en un acto organizado por la Plataforma por la Memoria Democrática, en la plaza de Cort, de Palma, la República y han exigido a Partido Popular y Vox que no deroguen la Ley Balear de Memoria Democrática.

Precisamente, sobre que Vox haya registrado su proposición para derogar la ley de memoria democrática de Baleares, vigente desde 2018, se ha pronunciado en declaraciones a los medios la presidenta de la asociación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, quien ha explicado que es "muy duro" que "una vez que se habían alcanzado parte de los derechos de las víctimas y, bueno, de todos y todas, de nuevo vuelven a revictimizar a personas que han sufrido graves violaciones de los derechos humanos". "Y esto es algo que el PP no debería consentir. No se debería poner del lado de un partido de extrema derecha que defiende precisamente esto, el fascismo", ha añadido.

"Es durísimo", ha insistido Oliver, quien, por este motivo, ha pedido que "estos días de República sirvan también para reivindicar también una lucha que ha costado tantos años".

En este sentido, y después de ser preguntada por si creía que, dadas las circunstancias, debería haber habido una mayor asistencia al acto central organizado con motivo del 14 de abril en Palma, la presidenta de la asociación Memòria de Mallorca ha valorado que este año "ha habido actos de memoria prácticamente en todos los municipios de la isla, de las islas, porque también ha habido actos en Menorca, Ibiza y Formentera y ha sido necesario repartir fuerzas" pero, ha avanzado, "ya se están preparando nuevas iniciativas".

Unas iniciativas que, ha precisado Oliver, se sumarían a las ya llevadas a cabo como "la presentación ante el relator de Naciones Unidas y del Consejo de Europa de un escrito de lo que está sucediendo en esta comunidad autónoma", por un lado, y "el desplazamiento de la jurista y miembro de Memòria de Mallorca, Catalina Moragues, a Bruselas para reunirse con entidades memorialistas de otras comunidades, como Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León y Aragón, también afectadas por derogaciones o por cambios de leyes", por otro.

Precisamente, con estas otras entidades memorialistas, ha añadido, "se están empezando a embastar acciones comunes como la posibilidad de recurrir a los tribunales nacionales e internacionales" porque "Memòria de Mallorca nace de un movimiento que lleva en su ADN la denuncia porque piensa que la justicia es un derecho", ha subrayado.

Y, "en estos momentos", ha lamentado "se están derogando derechos" porque aunque la gente asocie "memoria con historia", que "es verdad, porque hay unos hechos que se olvidan y son históricos", más allá de esto "lo que hace la ley es otorgar o regular derechos".

Por ello, porque la Ley Balear de Memoria Democrática "empezaba a otorgar derechos", ha criticado la presentación de un escrito en el Parlament por parte del diputado de Vox Sergio Rodríguez, "el mismo que", ha recordado Oliver, "dijo en sede parlamentaria que se tenía que fumigar la Dirección General de Memoria Democrática porque estaba llena de cucarachas", con "falsedades", con las que pretende "justificar el golpe de estado" de 1936, de "militares armados contra un pueblo indefenso", que "ocasionó más de 2.000 víctimas mortales solo en Mallorca, no muertos en combate sino por la represión".

"Lo que se nos está haciendo es quitarnos derechos y, esto, una ley no puede hacerlo. Por tanto, tenemos que acudir a los tribunales y, si no es aquí, será en los internacionales. Seguiremos adelante, seguiremos luchando. Nos lo enseñaron precisamente los hombres y mujeres que murieron antes que nosotros por la democracia, a los que el PP está traicionando en estos momentos", ha subrayado.

En detalle, según Oliver, los derechos que deroga la proposición de Vox para derogar la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares son los de "verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición y memoria". Así, ha reivindicado que los derechos humanos "no son solo las fosas, que también, pero hay muchas otras cosas y las fosas van ligadas a todo esto". Y, "por mucho que quieran silenciarlo, no lo conseguirán. Es imposible", ha incidido.

Finalmente, la presidenta de Memòria de Mallorca ha reprochado a PP y Vox que "además de quitar derechos", exijan "la reconciliación". "¿Cómo podemos reconciliarnos si nos quitan derechos? No conozco manera de hacerlo que no sea con la verdad, con la justicia, con la reparación", ha dicho.

"Además", ha añadido, "mienten cuando dicen que la Ley Balear de Memoria Democrática, aún en vigor, hace distinción entre víctimas". "No es verdad, esta ley alude a todas las víctimas de la Guerra Civil. Todas las víctimas están aquí, lo que pasa es que hay unas que tienen los derechos y otras que no los tienen y las que no los tienen son las que están en las fosas precisamente. Son estas las que no tienen los derechos las otras ya los tienen por eso no los reclaman, porque ya los tienen, y estas han podido disfrutar de la reconciliación porque han podido tener todas las herramientas para tener la paz interior que proporciona una reconciliación", ha concluido.

Durante el acto, organizado por la Plataforma por la Memoria Democrática, este domingo, en la plaza de Cort de Palma, se ha llevado a cabo una lectura dramatizada de un artículo que difundieron los medios de comunicación con motivo de la proclamación de la II República y la lectura de un manifiesto. Además, se han podido escuchar 'La Balanguera', 'La Marsellesa' y 'La Internacional'.

Este acto ha contado con la asistencia de miembros de las formaciones políticas PSIB-PSOE, como el portavoz parlamentario, Iago Negueruela; MÉS per Mallorca, como el también portavoz en el Parlament, Lluís Apesteguia; y Podemos, como Jesús Jurado.