Los 18 artesanos textiles de Mallorca reciben el sello de garantía de Moda Artesana del Consell

Entrega del sello de garantía de Moda Artesana de Mallorca. - CONSELL

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 artesanos textiles de Mallorca han recibido el sello de garantía de Moda de Mallorca entregado por el Consell, que acredita el origen de sus producto y refuerza su protección a nivel nacional e internacional.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Consell de Mallorca para proteger e impulsar el sector artesano, favorecer el relevo generacional y posicionar la moda artesana como un elemento destacado de la economía creativa y de la identidad cultural de la isla.

La marca Moda Artesana de Mallorca está integrada por artesanos que representan la diversidad y riqueza de los oficios tradicionales de la isla. En el ámbito de la costura y los tejidos participan Artesania Tèxtil Bujosa, Feel Mallorca, Maria Genovard Atelier, Moraduix, Teixits Riera, Teixits Vicens y Vius Esporles.

En el sector de la joyería y la ornamentación forman parte A. Fuster Joiers, Alicia Forteza Joies, Carlos Tellechea, Damià Mulet Joies y Javier Vallori Pizarro. Especializados en fibras vegetales se encuentran Antic Mallorca, Espai Kamàndalu, Paumes i Brins y Yolitas. Por su parte, Mastrenat representa el trabajo de la piel y el cuero y Ben Calçat es el referente del calzado artesano.

La entrega la ha realizado la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, que ha descrito el sello como "un reconocimiento al talento, al esfuerzo y a la dedicación de profesionales que mantienen vivos los oficios tradicionales de Mallorca y que los proyectan hacia el futuro con una mirada contemporánea".

"La moda artesana es identidad, cultura y patrimonio vivo, y desde el Consell queremos apoyar a quienes apuestan por una producción local, sostenible y arraigada al territorio", ha añadido.

El próximo 27 de febrero tendrá lugar la presentación oficial de la marca 'Moda Artesana de Mallorca' con un desfile en el Teatre Principal de Palma. El evento reunirá a los artesanos que integran la marca para mostrar la diversidad y calidad de la moda artesana de la isla y consolidarla como referente cultural y creativo.