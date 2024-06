Unos 30 ayuntamientos de Mallorca se comprometen a contratar al menos el 50% de actuaciones en sus fiestas en catalán

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de unos 30 ayuntamientos de la isla de Mallorca se han comprometido a contratar, al menos, un 50 por ciento de las actuaciones previstas durante sus fiestas de este verano en catalán.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, junto a la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y el presidente de El PI, Tolo Gili, en una rueda de prensa en que ha compartido que la entidad que preside, PSIB, MÉS, El PI y otras formaciones locales --Unió per Binissalem, Endevant Lloret, Independents de Valldemossa, Feina per Llubí y Tot per Búger-- han firmado un acuerdo, según el que "los partidos firmantes se comprometen a trabajar de manera activa por la normalización del catalán en los espacios públicos".

En concreto, ha continuado Muñoz, "los partidos firmantes se comprometen a garantizar, en todos los municipios donde tenga mayoría de gobierno o responsabilidades de gobierno que afecten a la programación de actos culturales, lúdicos y festivos, que la mitad o más de las actuaciones contratadas por los ayuntamientos, en el uso de 'revetles', actuaciones musicales, etcétera, en un marco de eventos festivos, sean en cada uno de estos íntegramente en catalán".

De este modo, según el presidente de Joves de Mallorca per La Llengua, "este acuerdo pone solución a una de las grandes asignaturas pendientes que se tiene en Mallorca, y que es la presencia del catalán en las 'revetles' municipales de nuestros pueblos".

"A partir de ahora, los mallorquines podremos disfrutar de nuestra lengua donde tienen responsabilidad de gobierno PSIB, MÉS, El PI, Unió per Binissalem, Endevant Lloret, Independents de Valldemossa, Feina per Llubí y Tot per Búger", ha señalado Muñoz, precisando que "el compromiso de este acuerdo comenzará a trabajarse este verano y deberá ser plenamente efectivo a partir de las 'revetles' de 2025".

Cabe precisar, según Muñoz, que Joves de Mallorca per la Llengua solo ha contactado para la firma de este acuerdo con los partidos que tienen regiduría de fiestas o responsabilidad de gobierno y que, a partir de las próximas elecciones, se presentará el acuerdo al resto de formaciones que asuman estas responsabilidades.

En este sentido, el presidente de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, ha aclaro que también contactó con el partido que preside actualmente el Govern balear, el Partido Popular, para la firma de dicho acuerdo y, "pese a que manifestaron su intención de firmar el documento de compromiso para aumentar la presencia de grupos en catalán durante las 'revetles', finalmente, no firmaron el acuerdo porque se les requirió un plazo para poder fiscalizar que cumplían y, en esto, no hubo entendimiento".

Con todo, Muñoz ha explicado que, "para garantizar el cumplimiento del acuerdo por parte de los partidos firmantes, Joves de Mallorca per la Llengua hará un seguimiento de las programaciones municipales para velar que se cumple el acuerdo". "Queremos dejar claro", ha concluido, que "este es un acuerdo de mínimos" porque "el catalán ha estado sufriendo ataques durante décadas y, por tanto, requiere de un apoyo mayor, lo que quiere decir que Joves de Mallorca per la Llengua trabajaremos para aumentar este porcentaje del 50 por ciento en los próximos años y hacerlo posible en todos lo municipios de Mallorca".

PSIB, MÉS, EL PI y FORMACIONES LOCALES FIRMAN EL ACUERDO

Por su parte, la portavoz del PSIB-PSOE en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha agradecido a Joves de Mallorca per la Llengua "esta incitativa, para extender el uso social del catalán, y todas las que están llevando a cabo desde el inicio de esta legislatura para visibilizar la protección de la lengua propia".

"Ante la oleada ultra que amenaza y ataca el uso social del catalán en nuestras islas, liderada por Vox y tolerada por el PP, es el momento que todos demos un paso adelante en defensa de nuestra lengua, cultura e identidad", ha añadido, recordando "la gran movilización social de hace unas semanas en Palma en defensa del catalán, respondiendo al llamamiento hecho desde la Obra Cultural Balear y los Joves de Mallorca por la Lengua, que organizaron una nueva edición del Correllengua". "Fue un aviso clarísimo al PP y a Prohens; los Socialistas siempre hemos apostado por una lengua catalana que sea un factor de acogida y de cohesión social, y no podemos permitir retrocesos que la conviertan en un elemento residual o prescindible. La lengua no se toca", ha subrayado Cladera.

En la misma línea, el coordinador general de MÉS, Lluís Apesteguia, ha agradecido a Joves de Mallorca per la Llengua "todo el trabajo que hacéis en todos los ámbitos en los que actuáis y, también por la conciencia que creáis en defensa del catalán".

Y, en este sentido, ha añadido, también por la propuesta que este lunes se ha traducido en acuerdo para "todo y que, seguramente llega tarde, dar solución a una deuda pendiente, como es la reivindicación del catalán en todos los espacios de ocio juvenil como instrumento para la plena normalización de la lengua propia, lo que, sin duda pasa, por bailar, cantar, enamorase y pasárselo bien en catalán".

Finalmente, el presidente de El PI, Tolo Gili, se ha sumado a los agradecimientos a Joves de Mallorca per la Llengua por iniciativas "muy importantes para sacar adelante la defensa de la lengua y la cultura propia" como la traducida este lunes en acuerdo.

"Es evidente que estamos en un momento de retroceso y de peligro importantísimo en la lengua y la cultura, como lo demuestra que el partido mayoritario de gobierno no esté aquí hoy, porque de Vox lo esperábamos pero del PP no. Pensamos que es un acuerdo asumible para cualquier formación política que ame mínimamente la lengua la y la cultura de estas islas. Desde El PI siempre hemos estado y siempre estaremos. Todo nuestro apoyo a esta propuesta y animaros a hacer otras para conseguir la normalización del catalán no solo desde las normas sino también desde la vertiente lúdica", ha concluido Gili.