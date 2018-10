Unas 40 personas visitan el barrio de Nou Llevant de Palma para identificar nuevos espacios de interés

THINK UP CULTURE

Valoran la posible candidatura de Palma a la Red de Ciudades Creativas de la Unesco

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 40 personas han visitado este martes el barrio de Nou Llevant, en el marco de la cuarta edición del 'Think up Culture!', con el objetivo de identificar nuevos espacios de interés para desarrollar futuras iniciativas que conviertan esta zona en un distrito creativo.

Asimismo, esta actividad ha contado con la participación del teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, Jose Hila; el director de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna del Ayuntamiento de Palma, Gabriel Horrach; y miembros de la Iniciativa Ramon Llull 2030, entre otros, según un comunicado.

Durante el recorrido, se han visitado puntos como el Palacio de Congresos, el Club Diario de Mallorca, Ca'n Ribas, y los Terrenos de la Caja de Música.

Tras la visita, la información obtenida será de utilidad para una de las actividades programadas para las jornadas 'Think up Culture!' que se celebrarán en Can Balaguer los días 21 y 22 de febrero, donde los asistentes podrán aportar ideas y proyectos.

PALMA, POSIBLE CANDIDATURA A LA RED DE CIUDADES CREATIVAS

Posteriormente, la secretaria general de Cooperación y Promoción Internacional de la Cultura, Pilar Torre, ha mantenido una reunión con diferentes miembros del Ayuntamiento de Palma, la Iniciativa Ramon Llull 2030, Palma XXI y el Colegio de Arquitectos de las Islas con el objetivo de valorar la posible candidatura de Palma a la Red de Ciudades Creativas de la Unesco.

Por último, 'Think up Culture!' es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, patrocinado por la Agencia de Turismo de Baleares y la Fundación Mallorca Turismo.