La quinta edición del Ciutat de Palma de Taekwondo se celebrará el próximo 17 de octubre en el velódromo de Baleares - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 800 deportistas de un centenar de equipos participarán en la quinta edición del Ciutat de Palma de Taekwondo, que se celebrará el próximo 17 de octubre en el velódromo de Baleares.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este miércoles en un comunicado que la competición contará con la participación de clubes procedentes de distintas comunidades autónomas, de las selecciones de Andalucía, Múrcia, Navarra y Baleares y de participantes de Bélgica, Alemania, Andorra y Noruega.

Durante el acto de presentación del evento, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha aprovechado para felicitar a los deportistas que forman parte del Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares por los últimos resultados obtenidos en el Open Ciudad de Pamplona de Taekwondo.

El combinado balear se proclamó campeón por equipos en las categorías júnior y absoluta tras lograr 19 medallas en el Navarra Arena, once oros, seis platas y dos bronces.

"Estos resultados son fruto del talento, pero también de muchas horas de entrenamiento, de disciplina y de perseverancia", ha apuntado Martínez.

Asimismo, el alcalde ha puesto en valor la trayectoria de la Federación Balear de Taekwondo, que recientemente ha celebrado 40 años de historia.