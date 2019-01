El 99,6% de la població balear tindrà accés a Internet de banda ampla en 2020

Publicado 03/01/2019 16:35:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha adjudicat durant l'últim trimestre de 2018 subvencions per un total de 2,8 milions d'euros a operadores de telecomunicacions perquè estenguin la banda ampla de nova generació per tot l'arxipèlag.

Aquests projectes han d'estar acabats el juliol de 2020, per la qual cosa, un 99,64 per cent de la població balear tindrà accés a la fibra òptica en menys de dos anys.

La vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, ha destacat com "molt positius" aquests resultats i ha assenyalat que "els fruits de la gestió que s'ha fet des d'aquest Govern, concretament des de la Direcció general de Desenvolupament Tecnològic de la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme, es veuran durant la legislatura vinent".

En aquest sentit, la consellera d'Innovació també ha dit que això servirà "de base perquè tots els ciutadans tinguin els mateixos drets d'accés a la tecnologia i a la informació i puguin desenvolupar-se socialment o dur a terme activitats econòmiques que requereixen aquesta tecnologia".

Les ajudes atorgades consisteixen en subvencions a fons perdut i estan cofinançades pel Programa Operatiu Feder 2014-2020, que té entre els seus objectius millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació, així com l'accés a aquestes tecnologies.

Amb gairebé el 100% de la població amb accés a fibra òptica, Balears serà, juntament amb Euskadi, el territori amb més connexió de l'Estat espanyol.

Segons ha dit el director general de Desenvolupament Tecnològic, Benjamí Villoslada, "a les illes ho tenim més complicat: primer, perquè els nuclis de població solen ser petits i, segon, perquè la connexió marítima sol ser un fre a l'arribada d'operadores".

Sobre això, ha detallat que les operadores "han de pagar un peatge extra de connexió troncal submarina que és difícil d'amortitzar perquè dóna servei a poques persones i empreses en comparació del continent, que disposa de connexions troncals terrestres abundants".

La intensitat màxima de les ajudes és del 40 per cent en zones d'entitats singulars de població (ESP) amb una població d'entre 2.000 i 4.000 habitants; i del 50 per cent en zones ESP amb una població de menys de 2.000 habitants.

Aquests criteris es basen en la menor rendibilitat econòmica i comercial per a les operadores, en ser nuclis de població petits o zones territorialment dispersos.

Amb la finalitat d'adjudicar les ajudes, la Direcció general de Desenvolupament Tecnològic va identificar i va definir les zones blanques NGA de Balears, és a dir, aquelles zones que no disposen de cobertura de xarxes de banda ampla de nova generació ni hi ha previsions per a la seva dotació en el termini de tres anys.

Amb l'objectiu d'aconseguir un llistat exhaustiu, la classificació del Govern es va creuar amb la informació aportada al seu moment pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Així mateix, el Govern ha afirmat que seguirà treballant perquè els habitants d'aquelles zones que, de moment, no han rebut cap oferta per al desplegament de la banda ampla, puguin tenir accés en un futur no molt llunyà.