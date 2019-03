Abierto el periodo de inscripción de las 'II Jornadas de Calidad Lingüística en los Medios de Comunicación: Lengua Oral'

Publicado 11/03/2019 16:49:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participación y Deportes junto con la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha abierto desde este lunes hasta el domingo 17 el periodo de inscripción de las 'II Jornadas de Calidad Lingüística a los Medios de comunicación: la Lengua Oral', que tendrán lugar los próximos días 29 de marzo, 5 y 12 de abril de 2019 en la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP).

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, estas jornadas organizadas a través de la Dirección General de Política Lingüística y el Grupo de Investigación Sociolingüística de Baleares (Gresib) tienen el objetivo de "continuar reflexionando sobre la lengua oral en los medios de comunicación y profundizar en aspectos que no se pudieron tratar en la primera edición".

Estas jornadas se dirigen especialmente a los periodistas y a los profesionales de los medios de comunicación audiovisuales de Baleares y tendrán una duración de diez horas, nueve presenciales y una en línea. Si hay plazas disponibles, las jornadas están también abiertas a graduados y estudiantes de Periodismo, de Comunicación Audiovisual y de Lengua y Literatura catalanas.

El lunes día 18 de marzo saldrá publicada la línea de admitidos y se podrá hacer la matrícula entre el mismo día 18 y día 22 de marzo.

En cuanto al programa, este empezará a las 17.00 horas del viernes 29 de marzo con la presentación de las conclusiones de las I Jornadas así como con una charla sobre aspectos prosódicos como la entonación, la calidad de voz o gestualidad en los medios de comunicación audiovisuales, que terminará a las 20.00 horas.

A las 17.00 horas del viernes 5 de abril tendrá lugar la charla 'Aspectos fonológicos y fonéticos: La buena pronunciación a la televisión y la radio', para terminar con una práctica antes de las 20.00 horas. Finalmente, a las 17.00 horas del viernes 12 de abril se impartirá la charla 'Si no me equivoco, cosa que no suele pasar nunca (unas cuestiones de sintaxis)', para dar paso a una práctica que durará hasta las 20.00 horas.