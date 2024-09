Abierto el plazo para solicitar ayudas de movilidad para alumnos que cursan estudios de FP en una isla diferente

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto el plazo para solicitar ayudas de movilidad para alumnos de FP que cursan los estudios en una isla de Baleares diferente a su isla de residencia con el objetivo de facilitar la movilidad dentro del territorio insular compensando los gastos de residencia y de desplazamiento cuando no hay plazas disponibles en sus islas de empadronamiento -si no se ha implantado o no ha obtenido plaza-.

Así, la convocatoria se dirige a los alumnos matriculados en un grado D (ciclos formativos de grado básico, de grado medio y de grado superior) o E (cursos de especialización) de formación profesional del sistema educativo que cursen los estudios en un centro sostenido con fondos públicos de una isla diferente de su isla de empadronamiento dentro del territorio de Baleares durante el curso 2024-2025.

En este sentido, está previsto destinar un máximo de 250.000 euros, cuantía que se repartirá proporcionalmente entre todos los alumnos que cumplan los requisitos. En el caso de los alumnos matriculados en un curso completo de grado D de FP, el importe de la ayuda que podrán recibir será de 2.500 euros como máximo. En cambio, en el caso de los alumnos matriculados en un curso completo de grado E de FP, el importe de la ayuda que podrán recibir será de 1.500 euro como máximo.

No obstante, estas ayudas son incompatibles con las becas para finalidades similares -residencia y desplazamiento- que se puedan recibir de cualquier administración. También son incompatibles con cualquier tipo de ayuda o beca para finalidades similares de entidades públicas o privadas. Además, son incompatibles con las becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios que convoca el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Esta convocatoria de ayudas pretende facilitar al alumnado de Baleares la movilidad dentro del territorio insular compensando los gastos de residencia y desplazamiento cuando no hay plazas disponibles en sus islas de empadronamiento. Además, pretende favorecer la continuidad de los estudios en los ciclos formativos de formación profesional.

El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el próximo 4 de octubre de 2024.