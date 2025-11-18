Abren otra convocatoria para adquirir una finca rústica en Mallorca destinada a experimentación agraria

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera (IRFAP), adscrito a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha vuelto a abrir un concurso público para adquirir una finca rústica que permita avanzar en las líneas de experimentación agraria y ganadera que realiza la entidad.

Esta nueva convocatoria se ha publicado después de que el primer procedimiento quedara desierto, ya que las ofertas presentadas no cumplían los requisitos de los pliegos, según han informado en un comunicado.

Actualmente, el IRFAP no dispone de unos terrenos con las dimensiones y características necesarias para atender todas las necesidades de investigación en materia agraria, lo que condiciona el progreso en innovación y la transferencia de conocimiento al sector agroalimentario.

Así, con la adquisición de esta finca, el Govern tiene como objetivo disponer, al igual que el resto de centros de investigación de ámbito autonómico de España, de un espacio propio donde poder experimentar, innovar y formar.

La nueva convocatoria, publicada en el BOIB de día 13 de noviembre, prevé la adquisición de una finca en Mallorca con una superficie mínima de 48 hectáreas, de las que 20 deben ser de regadío.

El terreno debe combinar superficie agrícola para pruebas de cultivo y zonas de pasto adecuadas para experimentación ganadera, garantizando así la diversidad que requieren los proyectos de investigación.

El presupuesto máximo es de seis millones de euros, procedentes de los fondos del factor de insularidad, con un importe máximo de 47.238 euros por hectárea agrícola.

En este sentido, y para favorecer una mayor concurrencia, en esta segunda convocatoria se han revisado algunos aspectos técnicos y administrativos, aunque manteniendo íntegramente el objeto del contrato.