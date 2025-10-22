La Academia del Clima arranca su actividad con propuestas ciudadanas para afrontar la emergencia climática

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia del Clima ha comenzado su actividad esta semana con una serie de conferencias, actividades y la limpieza de una playa, con el objetivo de implicar a la ciudadanía en la búsqueda de nuevas propuestas para afrontar la emergencia climática.

La organización, creada recientemente, está impulsada por el Estudi General Lul·lià y Palma XXI, con la colaboración de Marilles, Amigues de la Terra, el GOB, Mallorca Preservation y Caixa Colonya, según han detallado en nota de prensa.

La actividad de la Academia del Clima ha iniciado con una conferencia organizada por Tramuntana XXI sobre la gestión de la finca de Son Torrella, a cargo del experto en gestión ambiental y especializado en la protección y regeneración del patrimonio cultural y natural en zonas de riesgo, Joan Juan.

Tras esta primera conferencia, la entidad propone en octubre la proyección del documental dirigido por Leonardo Di Caprio 'Before the Flood', la necesidad de crear refugios climáticos en los colegios y una actividad de limpieza de la playa de La Romana, en Peguera.

A partir del mes de noviembre, se organizarán conferencias y debates sobre la ecoansiedad, a cargo del psicólogo especialista en psicología clínica Guillem Mudoy, sobre el cambio climático y sus impactos en el mar balear, por parte del director de Marilles, Aniol Esteban; y sobre el sistema climático y los cambios observados globalmente en Baleares, que ofrecerá el doctor en Física y catedrático de Física de la Terra en la UIB, Damià Gomis.