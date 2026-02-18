Aceptan tres años de prisión por agredir a un hombre durante una negociación en una finca de Inca. - EUROPA PRESS
PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Dos hombres han aceptado este miércoles sendas condenas a un año y seis meses de prisión por agredir a otro durante una negociación en una finca en Inca.
Las partes han llegado este miércoles a un acuerdo de conformidad por el cual no ha sido necesario celebrar el juicio, previsto en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
Los dos hombres han reconocido que la tarde del 7 de marzo de 2020 en una finca de Inca, donde los tres implicados pretendían llevar a cabo una negociación, se desató una discusión en la que uno de los acusados le propinó a la víctima un cabezazo que le hizo caer al suelo. Una vez tendido, los dos le pegaron patadas.
La víctima recibirá además una indemnización de 4.000 euros, 1.000 de los cuales ya han sido adelantados.