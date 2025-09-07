Activada la alerta amarilla por las lluvias que se esperan a partir del lunes en Mallorca

Archivo - La lluvia descargando con intensidad en Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 de Baleares ha activado el índice de gravedad cero (IG-0) del Plan Meteobal, es decir, la alerta amarilla, por las lluvias que se esperan a partir de lunes en Mallorca.

La medida se ha tomado después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el aviso amarillo por lluvias entre las 12.00 y las 18.00 horas del lunes.

En el interior y el norte de isla podrían llover hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El martes el aviso por lluvias y tormentas de la Aemet se extenderá al resto del archipiélago y subirá a nivel naranja.

El aviso naranja estará activo durante todo el día y se prevé que puedan llover hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

El 112 ha pedido a la ciudadanía que adopte medidas de autoprotección como asegurar puertas y ventanas para impedir que entre el agua, no dejar en el exterior objetos que puedan ser arrastrados por el agua, no estar en zonas inundables como garajes o sótanos, cerrar el interruptor eléctrico general en caso de inundación y moderar la velocidad al volante.