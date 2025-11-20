Las actuaciones de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia crecen un 47%

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de actuaciones llevadas a cabo por la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA) ha experimentado en el año 2024 un incremento del 47,27% en comparación con el año anterior.

Así se desprende de la memoria de la entidad, entregada recientemente al Consell de Govern y al Parlament.

Según los datos contenidos en la memoria, el año pasado, el organismo atendió un total de 162 actuaciones, la mayoría de las cuales (72%) implicó la incoación de un expediente relacionado con la posible vulneración de los derechos del menor. El resto (28%) estuvieron relacionados con consultas que se resolvieron sin tener que abrir un expediente.

En cuanto a la tipología, el 60% tenían que ver con información y orientación, mientras que el 18% estaban relacionadas con la colaboración. La suma de quejas y denuncias representa el 13% y el 8% están relacionadas con expedientes administrativos.

El año pasado, la OBIA inicio de oficio el 19% de las actuaciones, mientras que el 27% llegaron por teléfono, el mismo porcentaje que el correo electrónico. Algunas cuestiones (3%) llegaron vía formulario web, el 14% con una visita, el 4% por correo ordinario y el 7% a través del correo interno.

Por su parte, la mayoría de las actuaciones relacionadas directamente con algún menor las llevaron a cabo adultos y sólo el 3% directamente un menos. El 61% de las actuaciones fueron a instancias de profesionales, el 23% la madre, el 7% el padre y un 6% otros familiares.

En cuanto a la distinción por edades, el 42% de las actuaciones están relacionadas con niños de entre 0 y 11 años, mientras que el 58% tienen que ver con adolescentes (12-18 años).

Sobre el cierre de las intervenciones, el 30% fueron casos que se cerraron por resolución de las demandas y el 17% se derivaron a otras instituciones.

La mayoría de las actuaciones (89%) se inician desde Mallorca. En cuanto al resto, el 4% llegan desde Ibiza y el 1% desde Menorca.

El año pasado, el 30% de las actuaciones tenían que ver con integración social y protección jurídica del menor. Desde el punto de vista cuantitativo, la mayoría (83%) se refieren a información, orientación y asesoramiento.

Las que están relacionadas con cuestiones jurídicas paternofiliales representan el 10%, las que afectan a situaciones de riesgo representan el 4% y el resto (3%) incluyen actuaciones relacionadas con discapacidad o menores desaparecidos.

Por su parte, en el año 2024 los motivos relacionados con temas de salud y maltrato representaron el 17% de las actuaciones.

Al mismo tiempo, las intervenciones de la OBIA referidas a Internet y nuevas tecnologías supusieron el 6%, prácticamente el mismo porcentaje que el año anterior (5%). De éstas, el 10% fueron sobre vulneración de datos personales, divulgación de imágenes o comentarios que atentan contra el honor, la intimidad y la propia imagen.