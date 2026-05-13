El acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi: "Si he sido yo, que me condenen, pero no por asesinato"

El acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi, en la Audiencia Provincial.- EUROPA PRESS

PALMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La fiscal eleva la petición de condena a 25 años y sostiene que el acusado "actuó a placer" ante la vulnerabilidad de la víctima: "Es una persona diabólica"

PALMA, 13 (EUROPA PRESS)

El acusado de asesinar a su suegra a golpes en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024 ha afirmado este miércoles en la última sesión del juicio que si fue el autor de la muerte, no lo recuerda.

"Sentí como si me despertara de una pesadilla. Miré hacia abajo y vi sangre y un bulto. Si he sido yo, no lo recuerdo", ha respondido cuando la fiscal la ha preguntado si podía ofrecer alguna versión alternativa a los indicios que apuntan en su contra.

Según ha añadido, a lo largo del día se había bebido una botella de vino tinto y unas cuantas cerveza. El hombre ha admitido que llamó a la Policía Local porque entró en pánico "tras despertarse como de una pesadilla y entrar en pánico", pero no para decirles que no fueran al lugar.

El acusado también ha asegurado "tener dudas" respecto a los antecedentes que se han vertido contra él por los episodios de violencia de género.

A preguntas de la letrada de la acusación particular, el procesado ha reconocido que la madre y su expareja le "habían dado a entender" que tenía que abandonar la vivienda, pero que no tenía a dónde ir.

Más tarde, en el turno de última palabra, ha lamentado que se le hayan negado pruebas sobre su posible intoxicación y ha asegurado que hacía años que era drogadicto. "No es normal que no me acuerde, hace años que soy drogadicto. Si realmente he sido yo, que me condenen, pero no por asesinato", ha afirmado.

La fiscal, por su parte, ha elevado la petición de prisión a 25 años --inicialmente pedía 20 años-- y ha pedido al jurado un veredicto de culpabilidad al considerar que "todas las pruebas apuntan a que el hombre es el autor de haber asesinado a su suegra".

El Ministerio Público se ha referido a las declaraciones de los testigos y los investigadores en relación a la paliza de la que fue testigo el vecino y a las lesiones que arrojaba el cadáver de la mujer ocasionadas, con toda seguridad, por un talón, y que confirmaron los informes periciales.

UNA PERSONA DIABÓLICA

"Hizo tanto daño a la víctima que se acabó haciendo daño en el talón", ha añadido a la fiscal, que ha rechazado el argumento esgrimido por acusado de haber bebido --ningún testigo dijo que el hombre estuviera borracho o que oliera a alcohol, ha recordado-- y ha insistido en la vulnerabilidad de la víctima. "Pudo hacer lo que le dio la gana porque no podía defenderse. Actuó a placer", ha añadido.

Para la fiscal, las llamadas a la hija de la víctima y a la Policía Local, así como el desafío a su expareja a entrar en la vivienda podrían llevar a pensar a que el objetivo del hombre no era sólo acabar con la vida de la madre. "Podríamos haber encontrado dos cadáveres".

"Es una persona mala, malísima. Es una persona diabólica. Harán un favor a la sociedad si le declaran culpable. Que no les tiemble el pulso", ha concluido dirigiéndose al jurado.

La acusación particular, por su parte, eleva la petición de cárcel a la prisión permanente revisable y ha sostenido que "fue a por la parte más débil" y que ha quedado acreditado que "torturó a la mujer hasta la muerte".

La letrada, además, añade la cuestión de género y ha sostenido que el actuó movido por razones de género. "El móvil fue acabar con la vida de la mujer que junto con su hija dijo basta de abuso y dominación", ha concluido.

La defensa, que ejerce un letrado de oficio, ha reiterado como ya dijo en la primera sesión, que pide la absolución "por indicaciones" del hombre que, en este momento, ha interrumpido al letrado desde el banquillo diciendo "mentira". El letrado ha apuntado a un posible atenuante de intoxicación y ha rechazado el agravante de alevosía.

Los miembros del jurado recibirán este jueves el objeto del veredicto y quedarán incomunicados para deliberar.

LOS HECHOS

Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2024, cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado propinó una paliza a la madre de su expareja hasta matarla.

Aquel día, aprovechando que la mujer llegó sola al domicilio en el que convivían, la abordó en el porche, la tiró al suelo y le propinó fuertes y numerosas patadas en la cabeza durante al menos 15 minutos. La paliza, señala el Ministerio Público, le ocasionó múltiples lesiones incompatibles con la vida.