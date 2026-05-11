El acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi, a su expareja: "Llama a tu madre, a ver si te contesta"

El acusado de asesinar a golpes a su suegra en la Audiencia Provincial de Baleares.- EUROPA PRESS

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La hija de la víctima del crimen de la Colònia de Sant Jordi denunció en dos ocasiones a su expareja por violencia de género pero las retiró "por miedo".

Lo ha explicado a preguntas de su abogada durante la sesión de este lunes del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia Provincial.

En otro momento, la mujer ha explicado que el acusado le llamó por teléfono mientras propinaba a la mujer la paliza mortal.

"Todos pudimos oír los gritos de miedo, pánico y dolor", ha recordado la hija de la víctima y expareja del acusado en la sesión de este lunes del juicio con jurado en la Audiencia Provincial.

La mujer ha calificado la relación como "tormentosa" y ha explicado que el día de los hechos durante una conversación con el hombre y en la que ella le pedía que se fuera de la casa, este le dijo "que estaba muy guapa de luto". Ese día, ha añadido, el acusado había orinado dentro del coche de la madre.

Antes, el vecino que presenció la brutal paliza ha descrito los gritos de la mujer como "desgarradores".

La mujer que acompañó a la hija de la víctima a la finca tras recibir la llamada telefónica ha afirmado que al llegar, el acusado se mostró desafiante: "Llama a tu madre, a ver si te contesta", ha recordado que le dijo.