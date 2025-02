El acusado de intentar matar a un hombre pensando que era la pareja de su ex acepta tres años de prisión

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El acusado de atropellar e intentar matar a un hombre pensando que era la actual pareja de su ex en Llucmajor en abril de 2024 ha aceptado una pena de tres años de prisión como autor de un delito de tentativa de homicidio.

Las partes han alcanzado este martes un acuerdo de conformidad por el cual el procesado ha reconocido la autoría de los hechos y ha visto rebajada sustancialmente su pena de privación de libertad. Inicialmente, la Fiscalía pedía que fuera condenado a diez años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que ha dictado la sentencia de forma oral, ha apreciado la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño después de que el hombre haya consignado 11.000 de los cerca de 14.000 euros que se le pedían en concepto de responsabilidad civil.

De éstos, 857 euros eran para reparar los daños ocasionados en la moto en la que circulaba el perjudicado, mientras que el resto --de los que queda una pequeña parte por pagar-- eran por las lesiones sufridas por la víctima.

Además de los tres años de prisión y de tener que acabar de pagar la responsabilidad civil, el tribunal ha prohibido al condenado acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante los próximos seis años.

"EL ERROR MÁS GRANDE DE MI VIDA"

El acusado, en su turno de palabra, ha reconocido la autoría de los hechos en los términos que exponía el Ministerio Público y ha aprovechado para disculparse con la víctima.

"Es el error mas grande que he cometido en mi vida. No estaba pasando por mi mejor momento, abusaba de alcohol y de la cocaína, había pasado por una separación y no me dejaban ver al niño. Lo único que puedo decir es que lo siento", ha dicho.

También ha expresado su deseo de que, durante el tiempo que pase privado de libertad, se le someta a un proceso de desintoxicación.

LOS HECHOS

Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los hechos juzgados se remontan a la noche del 2 de abril de 2024, cuando el acusado iba por Llucmajor buscando a la pareja de su ex con la intención de acabar con su vida.

El procesado creía que la persona a la que buscaba trabajaba sirviendo comida a domicilio para un restaurante, por lo que al dar con una moto de este establecimiento comenzó a seguirla hasta que se detuvo para hacer una entrega.

Sin embargo, este conductor, que llevaba la cabeza cubierta con un caso, no era la persona que buscaba. Al llegar al lugar de la entrega, el acusado esperó a que la víctima acabara de hacer servicio para, en el momento en el que reemprendió la marcha, arrancar el coche sorpresivamente y embestirle a toda velocidad.

La víctima cayó sobre el capó y luego contra el suelo, momento en que el coche volvió a acelerar con la intención de arrollar al perjudicado, que fue capaz de apartarse, aunque una de las ruedas le golpeó en la cabeza.

Como consecuencia de estos hechos, el perjudicado sufrió un traumatismo en el hombre izquierdo y diversas abrasiones, además de desperfectos en la motocicleta, que era propiedad de su jefe.