Adjudicada la concesión del antiguo restaurante Can Blanc del puerto de Palma

Antiguo restaurante en la dársena de Sant MagÍ - APB

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha seleccionado la propuesta presentada por la empresa Di Loreto Consulting para explotar la concesión del restaurante de la dársena de Sant Magí del puerto de Palma, hasta ahora Can Blanc.

Según ha informado la APB en una nota de prensa este martes, la propuesta de esta empresa es la más ventajosa para la explotación, que prevé una inversión de dos millones de euros, con un plazo de concesión de 16 años.

La concesión abarca una superficie total de 742 metros cuadrados, de los cuales 220 se destinarán a edificación y los 520 restantes a terraza.

Asimismo, se demolerá la edificación actual y se construirá un nuevo restaurante, según la APB, diseñado para integrarse en el renovado Paseo Marítimo.

La propuesta arquitectónica se inspira en el 'llaüt' tradicional, con una pérgola de madera y toldos de estética náutica que conectarán visualmente el espacio interior con la terraza.

EL organismo portuario ha subrayado que la iniciativa supondrá una mejora significativa de este espacio del puerto, con un establecimiento más moderno, accesible y abierto al público, pensado para reforzar la oferta gastronómica y de ocio.

También han puesto en valor que el proyecto incluye la instalación de 56 paneles fotovoltaicos que permitirán generar más energía de la que consumirá el restaurante, así como sistemas de aeortermia de alta eficiencia, iluminación LED y medidas de ahorro de agua y gestión de residuos.

La terraza contará con vegetación mediterránea y zonas de sombra y, además, se prevé colocar puntos de recarga y aparcamientos para bicicletas y patinetes eléctricos.