Adjudicadas las obras de una promoción de ocho viviendas de protección pública en sa Pobla

Solar en el que se construirá la nueva promoción de ocho viviendas del Ibavi - CAIB

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha adjudicado las obras de construcción de la nueva promoción de ocho viviendas de protección pública de sa Pobla, por un importe de cerca de 1,3 millones de euros.

Se trata de la primera promoción del Ibavi en casi 15 años en este municipio, donde el Instituto gestiona 90 viviendas, según ha señalado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa.

La promoción estará situada en la calle de la República Argentina, 28, en un solar propiedad del Ibavi, y forma parte del plan de choque del Govern para facilitar vivienda a los residentes.

Así, constará de ocho viviendas, con una distribución prevista de seis viviendas de dos dormitorios --dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad-- y dos viviendas de un dormitorio. El edificio se distribuirá en planta baja y dos plantas y se prevén ocho plazas de aparcamiento en superficie.

El contrato de ejecución de las obras de esta nueva promoción ha sido adjudicado a Obres i Construccions Tomeu Rosselló Sl. La previsión es que las obras comiencen en el mes de junio y que duren un año y medio.

La Conselleria ha destacado que el plan de choque del Govern contempla más de 1.200 viviendas públicas en nuevas promociones, destinadas a ciudadanos de las Islas con una residencia mínima de cinco años y con preferencia para los residentes en el municipio.

Esta promoción, así como la mayoría de los proyectos de vivienda social del Ibavi, se beneficia del procedimiento exprés mediante su declaración como inversión de interés autonómico para obtener una tramitación abreviada.