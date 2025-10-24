La AEMET anuncia un cambio de tiempo el fin de semana en Baleares con lluvias fuertes y temperaturas en descenso

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que Baleares se enfrente a un cambio de tiempo este fin de semana en el que se esperan lluvias fuertes y bajadas de temperatura.

Según ha informado el portavoz adjunto de la AEMET en Baleares, Jorge Rodríguez, este viernes en las Islas habrá intervalos nubosos. Las temperaturas irán en descenso, con unas máximas de entre 23 y 26 grados, y unas mínimas de entre 13 y 20 grados.

Durante el sábado, predominarán intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso. En Mallorca también podría formarse algún banco de niebla matinal.

Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando unas máximas de entre 25 y 28 grados y con unas mínimas de entre 14 y 20 grados. En cuanto al viento, se espera flojo, de sur y suroeste girando por la noche a noroeste.

El domingo comenzará con intervalos nubosos, aumentando a partir de mediodía a nuboso cubierto. Se esperan lluvias y chubascos localmente fuerte.

El viento durante el día soplará flojo, de nordeste, y aumentará durante la mañana a norte con algún intervalo fuerte. Las temperaturas irán en descenso moderado, con valores máximos de entre 20 y 24 grados y alcanzando unas mínimas de entre 8 y 16 grados.