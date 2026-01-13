El aeropuerto de Palma cierra 2025 con 33,8 millones de pasajeros, un 1,5% más

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha cerrado el año 2025 con 33,8 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 1,5% en relación a 2024.

Según los datos dados a conocer por Aena, del total de viajeros comerciales, 8,9 millones volaron en conexiones nacionales (-0,8%), mientras que 24,8 millones optaron por vuelos internacionales (+2,4%).

En relación al tráfico internacional, los países con mayor tráfico de viajeros fueron Alemania, con 9,8 millones de pasajeros (-0,8%); Reino Unido, con 5,9 millones (+3%) y Suiza, con 1,3 millones (+5,4%).

El aeropuerto mallorquín llevó a cabo durante todo el año anterior 246.486 operaciones, entre despegues y aterrizajes, un 1,4% más en comparación con las operaciones realizadas en 2024.

Sólo en diciembre, Son Sant Joan contabilizó 1,09 millones de pasajeros, un 1,5% más que en el mismo mes de 2024. La infraestructura mallorquina gestionó 9.810 vuelos. Este dato implica un crecimiento del 2,5% entre despegues y aterrizajes.

En términos generales, el Grupo Aena cerró el ejercicio 2025 con un máximo histórico de 384,8 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a las cifras del año anterior.