PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma modificará la ubicación de la parada de taxis a partir del próximo martes, 4 de noviembre, en el marco de las actuaciones que se están realizando en la zona exterior de llegadas.

Así lo ha informado AENA, este viernes, en una nota de prensa en que ha explicado que el objetivo de esta reubicación es eliminar los cruces de circulación existentes para mejorar la seguridad, la fluidez del tráfico de vehículos y el confort del pasajero.

Con la nueva organización, los taxis deberán recoger a los pasajeros en el lado derecho de la dársena, en vez de en el lado izquierdo, lo que hará que la carga de viajeros sea "más rápida y cómoda", especialmente en los trayectos sin equipaje, según el gestor aeroportuario. Por otra parte, las filas de espera de taxis procedentes de la bolsa se situarán también en el lado derecho de la dársena. De esta manera, se establecerá un recorrido de entrada y salida independiente que, confían desde AENA, evitará cruces de circulación y mejorará la fluidez del tráfico.

Cabe destacar que, aunque el cambio de localización se realizará el próximo martes, los trabajos de adecuación del nuevo espacio, se ejecutarán durante la temporada de invierno.

Esta reestructuración, han continuado exponiendo desde AENA, permitirá optimizar el flujo de vehículos y eliminar los puntos de conflicto entre los taxis que llegan y los que recogen a los viajeros, ofreciendo "un entorno más seguro y eficiente", tanto para los profesionales del sector como para los usuarios del aeropuerto.

Esta actuación forma parte del plan de mejora integral del Aeropuerto de Palma, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura y adaptarla a las necesidades operativas actuales, ha reseñado el gestor aeroportuario.