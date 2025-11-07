El aeropuerto de Palma paralizará su actividad este sábado por una exhibición militar

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma paralizará su actividad de forma temporal este sábado debido a la exhibición militar programada con motivo de la celebración del 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan.

La operativa, ha informado Aena, se detendrá entre las 11.30 y las 13.00 horas.

Como ya se había previsto esta incidencia con antelación no hay vuelos programados para esta franja horaria, por lo que la actividad no ha tenido que ser modificada.

La exhibición militar, organizada por el Ejército del Aire y del Espacio, servirá como celebración de los 75 años desde la clasificación oficial de Son Sant Joan como base aérea.

El proceso se remonta a 1936, cuando se emplazó el primer aeródromo en la isla de Mallorca. Tres años después, con la creación del Ejército del Aire, se desplegó el Grupo de Caza de las Fuerzas Aéreas de Baleares, convirtiéndose en la segunda unidad con cazas de reacción en España. En 1950, el Boletín Oficial del Ministerio del Aire formalizó la denominación de la Base Aérea de Son San Juan.