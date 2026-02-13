El aeropuerto de Palma registra retrasos y Baleària cancela rutas en Baleares por el fuerte viento

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 13 (EUROPA PRESS)

El aeropuerto de Palma registra este viernes más de una decena de retrasos por las fuertes rachas de viento.

Según la información de Aena consultada por Europa Press, la tarde de este viernes hay unos 18 vuelos retrasados entre salidas y llegadas.

Principalmente, afectan a vuelos entre la capital balear y la Península y mientras que los viajes entre islas operan con normalidad.

Por otra parte, las condiciones meteorológicas han obligado a Baleària a cancelar varias rutas en Eivissa y Formentera para este viernes y sábado.

Según ha informado la naviera en redes sociales, este viernes se han cancelado todas las salidas desde las 13.00 horas entre Eivissa y Formentera.

Igualmente, el sábado quedan suspendidas las salidas desde Formentera de las 06.00, 08.00 y 08.30 horas, y las salidas de Eivissa de las 07.00 y 08.15 horas.

También se han cancelado las rutas entre Alcúdia y Ciutadella previstas para este domingo.