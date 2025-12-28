Los aeropuertos de Baleares prevén operar este domingo 494 vuelos, un 5,78% más que en 2024

Archivo - Una pista del aeropuerto de Sont Sant Joan (Palma). Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares prevén operar este domingo, enmarcado dentro de la segunda fase de la operación salida de la Navidad, un total de 494 vuelos, lo que supone un 5,78% más que el último domingo del pasado año 2024, cuando se contabilizaron 467 vuelos.

Según datos facilitados por parte de Aena, el aeropuerto de Palma operará este domingo 358 vuelos, de los cuales 200 nacionales y 158 internacionales. Estos suponen un 8,16% más que en 2024.

El aeropuerto de Ibiza, por su parte, gestionará 94 vuelos esta jornada, cifra un 4,44% superior en relación con 2024. Del total de vuelos, 76 son nacionales y el resto, 18, internacionales.

Y, el aeropuerto de Menorca operará un total de 42 vuelos, todos nacionales. Así, esta jornada se gestionarán en la isla un 8,7% menos de vuelos que los contabilizados el último domingo de 2024.