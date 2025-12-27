Los aeropuertos de Baleares prevén operar este sábado 478 vuelos, un 10,14% más que en 2024

Archivo - Varios aviones en una de las pistas del aeropuerto de Palma. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares prevén operar este sábado, enmarcado dentro de la segunda fase de la operación salida de la Navidad, un total de 478 vuelos, lo que supone un 10,14% más que el mismo sábado del pasado año 2024, cuando se contabilizaron 434 vuelos.

Según datos facilitados por parte de Aena, el aeropuerto de Palma operará este sábado 352 vuelos, de los cuales 189 nacionales y 163 internacionales. Estos suponen un 7,98% más que en 2024.

El aeropuerto de Ibiza, por su parte, gestionará 88 vuelos esta jornada, cifra un 25,71% superior en relación con 2024. Del total de vuelos, 72 son nacionales y el resto, 16, internacionales.

Y, el aeropuerto de Menorca operará un total de 38 vuelos, igual cifra que la contabilizada el mismo día de 2024, aunque en esta ocasión, a diferencia del año anterior, todos nacionales.