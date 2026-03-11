Las agencias de viajes cifran en 300 los baleares que siguen sin regresar a España por el conflicto en Oriente Medio

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) ha estimado que hay unos 300 ciudadanos de Baleares que todavía no han podido regresar a España debido a las afectaciones derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán.

Desde que comenzó el conflicto, cuando Aviba cifraba en 500 los baleares atrapados en la zona, un 40 por ciento de ellos han podido regresar a sus casas, ha señalado en declaraciones a Europa Press el presidente de la patronal, Pedro Fiol.

La amplía mayoría de estas personas se encuentran en algún país del continente asiático y el perfil mayoritario es el viajero joven, aunque también hay familias.

Desde Aviba han recomendado a todos los afectados que busquen vuelos alternativos sin pasar por el Golfo Pérsico y no esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos.