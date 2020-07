Agricultura asesora al sector ante la primera campaña de la DOP Pebre Bord de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha celebrado este jueves una jornada informativa para asesorar a los productores, elaboradores y comercializadores del pimientón de Mallorca sobre la campaña de este año.

En una nota de prensa, la Conselleria ha remarcado que esta campaña será la primera vez que se podrá comercializar este producto con el distintivo DOP Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca.

Actualmente tanto el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) como el Boletín Oficial del Estado (BOE) han publicado la protección nacional transitoria para la DOP de este producto. También se ha publicado la solicitud de inscripción de esta DOP en en Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Al encuentro ha asistido la consellera Mae de la Concha junto con el director general Gabriel Torrens, el jefe de servicio del Instituto de Calidad Agroalimentaria (IQUA), Miquel Àngel Fraud y la técnica Immaculada Munar; y productores, elaboradores y comercializadores de este producto.

De la Concha ha resaltado que "espera que la DOP sirva para dar un empujón al sector, puesto que es una oportunidad de futuro, de un producto que ahora será exclusivo".

De este modo, los asistentes han recibido información sobre cómo se encuentra actualmente la tramitación de la DOP Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca. Durante el encuentro también se ha hablado de las características de este producto, de los controles y del etiquetado obligatorio que tendrán que llevar los envases del pimentón de la DOP a partir de la próxima campaña.

Mientras no se constituya el Consell Regulador de esta DOP --la octava que ya hay en las Baleares--, la dirección general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural asumirá las funciones durante esta primera campaña. Es la segunda DOP de Baleares hecha con productos 100% locales.

Según el pliego de condiciones, el pimentón de la DOP no se puede manipular a la vez que el pimentón sin DOP. No se permite la comercialización del pimentón de la DOP a granel y máximo en envases de cinco kilos. Finalmente, el pimentón no amparado por la DOP no puede emplear el nombre de Mallorca, ni siquiera hacer la evocación.

El Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca es una especia resultante de moler pimientos de la especie 'Capsicum Annumm L.', variedad autóctona 'tap de cortí', producidos en la isla de Mallorca, una vez secados y molidos en establecimientos transformadores localizados exclusivamente en Mallorca.

La tramitación de esta DOP se inició hace unos años por parte la Asociación por el Fomento del Pimiento de Mallorca y Slowfood Islas Baleares. El valor económico total de la producción del Pebre Bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca es de hasta 375.000 euros anuales. Actualmente hay en Mallorca cuatro fábricas elaboradoras y una treintena de productores.