Aguirre defiende la gestión de Prohens en materia de inmigración y reprocha al Gobierno que "no asume sus competencias"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Educación presenta este viernes su último libro en el Círculo Mallorquín

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Educación Esperanza Aguirre ha defendido la gestión de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en materia de inmigración y ha reprochado al Gobierno central que "no asume sus competencias".

En declaraciones a los medios, antes de la presentación de su libro 'Una liberal en política. Por qué lo que funciona es el liberalismo', Aguirre se ha referido a la situación actual de Baleares, considerando que esta comunidad autónoma "va estupendamente bien", al menos desde su punto de vista, y ha ensalzado la figura de Marga Prohens, de quien ha destacado que es "una excelentísima presidenta" que "lo hace muy bien, en un momento muy difícil".

Aguirre se ha pronunciado de este modo en relación con la "casi línea directa que se ha hecho de Argelia a Baleares, con esta inmigración, dicen irregular; no, ilegal, pues realmente es muy difícil". Más aún, ha añadido, cuando "quien tiene las competencias, que es el Gobierno de la nación, no las asume".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Educación ha hablado no obstante sobre otros temas de actualidad, durante la presentación de su último libro en el Círculo Mallorquín.

Así, ha advertido que actualmente se vive un "momento delicadísimo para España", que, a su juicio es consecuencia de lo que pasó durante los años de gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el pacto del Tinell, que prohibía pactar con el PP, "cuando aún no estaba Vox", ha recordado; y, cuando el mismo Zapatero dijo que les "convenía la tensión", que "el enfrentamiento es bueno", en una vuelta al "guerracivilismo".

Un camino que, según ha denunciado, ahora "ha seguido el presidente Pedro Sánchez", quien además "se ha apropiado de los objetivos de todos los enemigos de España, los independentistas, los filoterroristas y hasta los comunistas, disfrazados del 'wokismo'".

Frente a esto, Esperanza Aguirre ha dicho esperar que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llegue a la presidencia del Gobierno, "lo más pronto posible" para "derogar la ley de memoria histórica, la ley trans, la ley del consejo general del poder judicial o la ley del 'solo sí es sí".

Para ello, para ganar unas elecciones, ha dicho que el Partido Popular tiene "la defensa de España y de la libertad, que en el fondo es el estado de derecho, la defensa de la propiedad y la defensa de la vida" y "esto debe haber una inmensa mayoría que lo apoye".

También, Esperanza Aguirre ha hablado de lo que pasa en Gaza, y ha negado un "genocidio" porque "un genocidio es asesinar, acabar con unas personas por razones de raza religión o etnia, y eso no es así".

Además, ha aclarado que "el gobierno de Palestina no existe, el gobierno de Palestina es la organización terrorista Hamás, que es la que da las noticias". "Cuando Israel dice que va a bombardear un edificio, los de Hamás prohíben a los civiles que salgan y, si se les ocurre enviar un vídeo de lo que está pasando, y de lo qué hacen, eso en Hamás es pena de muerte". "O sea", desde su punto de vista, "claro que hay hechos terribles en Gaza, pero en todas las guerras los hay".

Finalmente, Esperanza Aguirre ha hablado de la guerra cultural y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el que ha asegurado estar de acuerdo en "acabar con lo 'woke'".