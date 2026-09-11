Air Nostrum lanza una promoción de vuelos interislas hasta junio de 2027 con precios que parten de los nueve a 43 euros

Archivo - Un avión de Air Nostrum. - GOBIERNO DE MELILLA - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Air Nostrum ha puesto en marcha una promoción de vuelos con los que se podrá viajar entre las islas de Baleares hasta junio 2027, con precios que en su rango de precio más barato se mueven entre los nueve y 43 euros.

La oferta estará disponible hasta el próximo 23 de septiembre y permitirá viajar con tarifas especiales en dos periodos comprendidos de octubre a noviembre y de diciembre a junio de 2027, según ha detallado la Air Nostrum en un comunicado.

Para los vuelos de octubre y noviembre, los residentes podrán volar desde 13 euros por trayecto, mientras que las tarifas para no residentes parten de 43 euros.

En el segundo periodo, entre diciembre y junio de 2027, los precios se reducen hasta los nueve euros por trayecto para residentes y desde 32 euros para no residentes.

Los billetes promocionales están sujetos a disponibilidad y pueden adquirirse en la web de Iberia y en agencias de viaje hasta el próximo 23 de septiembre. Air Nostrum es la compañía líder de la aviación regional en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase.

Opera para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum y conecta 59 destinos en ocho países de Europa y el Norte de África con su flota de 46 aviones de nueva generación. Cuenta con 1.600 empleados y en sus 32 años de historia ha transportado ya más de 120 millones de pasajeros.